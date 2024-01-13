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MİT, PKK/KCK Terör Örgütüne Avrupa'dan Eleman Toplayan Teröristi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK Terör Örgütüne Avrupa'dan Eleman Toplayan Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'Renas Raperin' kod adlı Faik Aydın isimli teröristi Irak'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Aydın, Avrupa'da faaliyet göstererek örgüte eleman toplama çalışmaları yapmış ve sonrasında Irak'a geçerek örgütün silahlı kadrosuna katılmıştı. Kardeşleri de örgüt üyesi olan Aydın ailesi, PKK/KCK nezdinde 'değer ailesi' olarak biliniyor.

MİT, PKK/KCK Terör Örgütüne Avrupa\'dan Eleman Toplayan Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
13.01.2024 - 10:14,  Güncelleme: 10:16
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PKK/KCK terör örgütüne Avrupa'dan eleman toplayan 'Renas Raperin' kod adlı Faik Aydın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ta, Türkiye sınırından 160 kilometre derinlikte düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından yakın takibe alınan terörist Faik Aydın'ın, Avrupa'da faaliyet içinde olduğu tespit edildi ve yaptığı örgütsel faaliyetler ortaya çıkarıldı. Aydın'ın Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinde örgüte destek ile katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi. Aldığı ideolojik ve akademik eğitimlerle örgüt içerisinde kritik role sahip olduğu belirlenen terörist için operasyon kararı alındı. Saha ajanlarının yaptığı çalışmayla teröristin saklandığı bölge tespit edildi. 'Renas Raperin' kod adlı Faik Aydın, Türkiye sınırından 160 kilometre derinlikte Irak'ta düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

2015 YILINDA KUZEY IRAK'A GEÇTİ

MİT'in yaptığı tespitlere göre Faik Aydın, PKK/KCK'nın Avrupa'daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında yer aldı. Son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK/KCK adına Avrupa'da terörist toplama çalışmaları yaptı. Avrupa'daki birçok ülkede uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra 2015 yılında Kuzey Irak'a geçip, örgütün silahlı kadrosuna katıldı. Aydın, 'Irak/Asos Mazlum Doğan Akademileri'nde eğitim aldı. PKK/KCK'ya yeni katılan unsurlara ideolojik eğitimler verdi. Son olarak ise Kerkük eyaletine bağlı Süleymaniye/Çemçemal kırsalında bulunan sözde Ş. Yılmaz Dersim Taburu'na katıldı. Muş Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklama/yakalama kararı bulunan Faik Aydın'ın, örgüt içerisinde kritik görevlere getirilmesinin beklendiği tespit edildi.

KARDEŞLERİ DE ÖRGÜT ÜYESİYDİ

Faik Aydın'ın kardeşlerinden 2014-2018 yılları arasında Erzurum'da gerçekleşen terör olaylarında aktif görev alan 'Ferhat' kod adlı Saygı Aydın da 2018'de etkisiz hale getirildi. Diğer kardeşlerinden 'Renas' kod adlı Ferhat Aydın ise 2013-2014 yıllarında PKK/ YPG bünyesindeyken Suriye'de öldü. Aydın ailesinin PKK/KCK nezdinde 'değer ailesi' olarak görüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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