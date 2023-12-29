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MİT ve Emniyet Operasyonuyla Saldırı Planlayan 32 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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MİT ve Emniyet Operasyonuyla Saldırı Planlayan 32 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı. MİT, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu ve diğer şüphelilerin saldırı planlarını tespit etti. Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

MİT ve Emniyet Operasyonuyla Saldırı Planlayan 32 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı
29.12.2023 - 12:01,  Güncelleme: 12:27
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu "Abu Yakin el Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile "Ebu Leys" kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, "Abdullah el Cumeyli" kod adlı İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliğine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla 9 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MİT ve Emniyet Operasyonuyla Saldırı Planlayan 32 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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