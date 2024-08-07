Mitroviça'da Sırplar Köprü Trafiğine Karşı Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Mitroviça'da Sırplar Köprü Trafiğine Karşı Gösteri Yaptı

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri düzenledi. Göstericiler, NATO'nun bölgedeki Barış Gücü'nden korunma talebinde bulundu.

07.08.2024 14:44
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Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Sırpların çoğunlukta olduğu Mitroviça'nın kuzey bölgesinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 700 kişi katıldı.

Sırbistan lehine ve Kosova aleyhine slogan atan göstericiler, "NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nden (KFOR) bizi korumasını istiyoruz" ve "Bir zamanlar köprüde varlığımızı savunuyorduk, şimdi ise yok oluşumuzu savunuyoruz." yazılı pankartlar taşındı.

Gösteride bir konuşma yapan Mitroviçalı Sırp Hakim Nikola Kabasic, vatandaşların kendilerini güvende hissetmedikleri için İbre köprüsünün trafiğe açılacağı duyurusuna karşı olduklarını belirtti.

Kosovalı siyasetçilerin iddialarına katılmadıklarını belirten Kabasic, "Bu bizim çıkarımıza değil, kendimizi güvende hissetmiyoruz. Biz burada birlikte yaşıyoruz, biz güneye yürüyoruz, onlar kuzeye geliyorlar, bisikletliler geçiyor, vatandaşlar geçiyor, polisler geçiyor, bizim eczanelerimize ve dükkanlarımıza geliyorlar, bizim de güneyde insanlarımız var. Hareket özgürlüğü var." diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Gösterinin, şehrin Arnavut ve Sırpların yaşadığı kısımlarını ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprü yakınında düzenlenmesi nedeniyle, Kosova polisi ve KFOR ekipleri tarafından köprü etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi.

Bölünmüş şehir: Mitroviça

Kosova'da savaşın bitmesinin üzerinden 25 yıl, bağımsızlık ilanının üzerinden 16 yıl geçse de güneyinde Arnavutlar, kuzeyinde ise Sırpların yaşadığı Mitroviça, "bölünmüş şehir" olarak kalmaya devam ediyor.

Şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprü, 1999'dan beri araç trafiğine kapalı ve sadece yayalar geçiş yapabiliyor. KFOR askerleri, 7 gün 24 saat köprü üzerinde nöbet tutuyor. Şehirde bulunan diğer köprülerden ise araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor.

Kosovalı yetkililer, son dönemde "bölünmüşlüğün" sembolü olan bu köprünün araç trafiğine açılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Köprüyü araç trafiğine açma girişimleri son yıllarda birkaç defa denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Köprünün araç trafiğine açılmasına Quint ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık) büyükelçilikleri, KFOR, Sırbistan ve Kosovalı Sırplar yaptıkları açıklamalarla karşı çıktıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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