MKE, Mısır\'daki El Alamein Havacılık Fuarı\'nda TOLGA sistemini tanıtıyor

EL ALAMEİN (AA) – Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda hava savunma sistemleri, silah ve mühimmat alanındaki ürün ve çözümleriyle yer alıyor.

MKE, Mısır'ın El Alamein kentinde düzenlenen havacılık fuarına, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, piyade ve keskin nişancı tüfekleri, 60 milimetre ve 81 milimetre havan mühimmatları, 105 milimetre ve 155 milimetre obüs mühimmatları ve tank mühimmatlarıyla katılım sağladı.

Fuar çerçevesinde MKE standında, TOLGA kapsamında geliştirilen Gökbörü AESA Radarı, sinyal karıştırıcı, 12,7 milimetre araç üstü revolver silah sistemi ve kulesi, 20 milimetre araç üstü silah sistemi ile araç üstü komuta ve kontrol merkezi de yer aldı.

MKE TOLGA

Modüler mimariye sahip MKE TOLGA, 12,7 milimetre ve 20 milimetre araç üstü ve sabit kuleli silah sistemleri, farklı kalibrelerde anti-dron mühimmatları, Gökbörü AESA Radarı, akustik tespit sistemi, elektro-optik sensörler, elektronik karıştırma sistemi ve komuta-kontrol altyapısıyla farklı hava tehditlerine karşı komple bir sistem çözümü sunuyor.

TOLGA'nın çok katmanlı savunma kabiliyetinin geliştirilmesi kapsamında sisteme lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesi de entegre edildi.

Bu kabiliyetlerle TOLGA'nın farklı menzil ve nitelikteki hava tehditlerine karşı etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

MKE TOLGA, özellikle asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirdiği çözümünü fuar kapsamında uluslararası katılımcılarla ve askeri heyetlerle buluşturacak.

MKE yönetimi çeşitli temaslarda bulunacak

Fuar kapsamında ürün ve sistemlerini sergilemenin yanı sıra savunma sanayi alanındaki mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi için de faaliyetlerini sürdüren MKE, yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına yönelik temaslarda bulunacak.

MKE ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı arasında, 1-4 Eylül arasında Bosna-Hersek'te düzenlenen "Balkan Kalkanı" fuarı kapsamında, başta patlayıcılar olmak üzere çeşitli savunma sanayii ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

El Alamein Havacılık Fuarı kapsamında da taraflar arasındaki savunma sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik yeni adımların atılması hedefleniyor.