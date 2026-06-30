Moby, Zorlu PSM\'de Konser Verdi

Elektronik müziğin öne çıkan isimlerinden Moby, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) verdiği konserle müzikseverlerle buluştu.

Zorlu PSM'nin yaz etkinlikleri serisi kapsamında düzenlenen PSM Loves Summer organizasyonunda sahne alan sanatçı, yaklaşık 15 yıl aradan sonra İstanbul'da dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Sanatçı, "Porcelain", Natural Blues ve Extreme Ways gibi eserlerini seslendirdiği konserde farklı kuşaklardan dinleyicileri bir araya getirdi.

Kapalı gişe gerçekleştirilen etkinlikte binlerce kişi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatçının performansını takip etti.

Bu yıl beşinci yaşını kutlayan PSM Loves Summer etkinlikleri, temmuz ayında farklı konserlerle devam edecek.