Modi'den Barışça Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Modi'den Barışça Çözüm Vurgusu

Hindistan Başbakanı Modi, Rusya-Ukrayna sorunlarının barışçıl çözümünde destek vereceklerini belirtti.

22.10.2024 15:16
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Bugün başlayan zirvede BRICS'e yönelik önemli kararlar alınacağını vurgulayan Putin, birlik faaliyetlerinin daha iyi bir hale getirilmesini ve birlik nezdindeki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Rusya ile Hindistan'ın stratejik bir işbirliği yürüttüğünü vurgulayan Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de artmaya devam ettiğini dile getirdi.

Modi ise konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinerek "Daha önce de söylediğim gibi sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Barış ve istikrarın hızla tesis edilmesini tam olarak destekliyoruz. Bu konuda gelecekte de mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazırız." dedi.

Kaynak: AA

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