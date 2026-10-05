Moğolistan 2030 hedefine yönelik ağaçlandırma kampanyasında 140 milyon ağaç dikti - Son Dakika
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Moğolistan 2030 hedefine yönelik ağaçlandırma kampanyasında 140 milyon ağaç dikti

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Moğolistan 2030 hedefine yönelik ağaçlandırma kampanyasında 140 milyon ağaç dikti
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Moğolistan Cumhurbaşkanlığı, 2030'a kadar en az 1 milyar ağaç dikme hedefli kampanyada ülke genelinde 140 milyon ağaç dikildiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre ülke arazisinin en az yüzde 81,9'u çölleşme ve bozulmadan etkilenmiş durumda.

ULAN BATUR, 5 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan, 2021 yılında başlatılan ağaçlandırma kampanyası kapsamında ülke genelinde 140 milyon ağaç dikti.

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı basın ofisi tarafından pazar günü yapılan açıklamada, 2030'a kadar en az 1 milyar ağaç dikme hedefiyle başlatılan kampanyaya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Kampanya, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un Ekim 2021'de BM Genel Kurulu'nda ülkenin çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefini açıklamasının ardından resmi olarak başlatılmıştı.

Moğolistan, ülke genelinde ağaçlandırmayı hızlandırma çalışmaları kapsamında ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez düzenlediği ağaç dikme kampanyalarıyla devlet kurumlarını, işletmeleri ve vatandaşları sürece dahil olmaya teşvik ediyor.

Çevre uzmanlarına göre Moğolistan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında. Coğrafi konumu ve değişen iklim koşulları, Asya ülkesini daha sık ve daha şiddetli orman ve bozkır yangınlarına, çölleşmeye, arazi bozulmasına ve sarı toz fırtınalarına maruz bırakıyor.

Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ağustos ayında yayımladığı verilere göre, ülkenin toplam arazi alanının en az yüzde 81,9'u çölleşme ve bozulmadan bir ölçüde etkilenmiş durumda.

Kaynak: Xinhua
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