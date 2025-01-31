Moskova'da Çin Yeni Yılı Temalı Metro Treni Tanıtıldı - Son Dakika
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Moskova'da Çin Yeni Yılı Temalı Metro Treni Tanıtıldı

Çin'in Rusya Büyükelçisi, Bahar Bayramı'nın kültürel önemi üzerine konuştu. Tematik tren hizmete girdi.

31.01.2025 14:21
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MOSKOVA, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui (ortada), Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, (sağda) ve Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, Rusya'nın başkenti Moskova'da tematik metro treninin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı, 29 Ocak 2025.

Moskova'da ay takvimine göre geleneksel Çin Yeni Yılı olan Bahar Bayramı'nın başlangıcını kutlamak üzere çarşamba günü tematik metro trenini tanıtıldı.

Trenin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Bahar Bayramı'nın Rusya'da giderek popülerlik kazanarak Moskova'nın kültürel yaşamının önemli bir parçası ve iki ülke arasındaki dostluğun parlak bir sembolü haline geldiğini belirtti.

Büyükelçi, konuşmasında, "İnsanlar, bu harika bayramın kültürünü yeni bir şekilde deneyimleyebilecek ve Çin halkına getirdiği sevinç ve iyi şansı paylaşabilecekler" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu ortak projenin 2024 ve 2025 Çin-Rusya Kültür Yılları çerçevesinde hayata geçirildiğini belirtti.

Sözcü, "Trende yer alan fotoğraflar ve semboller vatandaşlarımızın doğal bir atmosferde Çin hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak" dedi. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Moskova'da Çin Yeni Yılı Temalı Metro Treni Tanıtıldı - Son Dakika

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