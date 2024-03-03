Moskova Moda Haftası Başladı

Rusya'nın önemli moda etkinliklerinden birisi olan Moskova Moda Haftası, yabancı ve Rus tasarımcıların defileleriyle başladı.
Başkent Moskova'da Manej Merkez Sergi Salonu ve VDNH Fuar Merkezi'nde başlayan etkinlikler, 8 Mart'a kadar devam edecek.
Moda Haftası kapsamında düzenlenecek 120'den fazla defilede Rusya'nın yanı sıra başta Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kosta Rika olmak üzere ülkelerden tasarımcılar koleksiyonlarını sergileyecek.
Manej'de defilelerin ilk gününde Lena Karnauhova, Perce-Neige, Ermi, Bitte_Ruhe, Kuzina, Irmasari Joedawinata, Za_Za, DmitryKydryavtsev, IBW, AO brand, Abzaeva, by Das ve Büro Unique moda evleri yeni koleksiyonlarını sergiledi.
İlk defa 2022'de düzenlenen Moskova Moda Haftası'ndaki defile ve diğer etkinlikleri, 1,6 milyondan fazla kişi takip etmişti.
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