Mossad Direktörü Doha'ya Gidiyor

Güncel

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini "teşvik etmek" için pazar günü Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Barnea'nın 27 Ekim Pazar günü Doha'ya gideceği kaydedildi.

Doha'da Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın bir araya geleceği ifade edildi.

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin "teşvik edilmesinin" ele alınacağı kaydedildi.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.