Motosiklet Akrobasiye 56 Bin Lira Ceza
Motosiklet Akrobasiye 56 Bin Lira Ceza

08.05.2026 13:22
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, trafikte motosikletinin ön tekerini kaldırıp ilerleyen B.Ö.'ye 56 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Habib Hoca Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Cazgır Kavşağı'nda motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün B.Ö. olduğunu belirledi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulup, motosikleti de 60 gün trafikten menedilen B.Ö.'ye 'Akrobatik hareketlerle motosiklet sürmek' ve 'Kask takmamak'tan 56 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: DHA

