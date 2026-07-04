Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

04.07.2026 11:12
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Antalya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat G'nin (34) kullandığı 07 LLY 51 plakalı motosiklet, Hatipler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde Şahin T. idaresindeki 06 FG 8711 plakalı otomobile arkadan çarptı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Murat G'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan motosikletteki yolcu Dilek G. ile otomobil sürücüsü Şahin T. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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