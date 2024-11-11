Mozambik'te Gazetecilerin Sınır Dışı Edilmesi Kınandı - Son Dakika
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Mozambik'te Gazetecilerin Sınır Dışı Edilmesi Kınandı

MISA, seçim sonrası gösterileri haberleştiren Portekizli gazetecilerin sınır dışı edilmesine tepki gösterdi.

11.11.2024 18:20
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Güney Afrika Medya Enstitüsü (MISA) Mozambik Şubesi, genel seçim sonuçlarına karşı düzenlenen gösterileri haberleştiren 2 Portekizli gazetecinin sınır dışı edilmesini kınadı.

Yerel basındaki haberlere göre MISA, Portekiz televizyon kanalı Correio de Manha'nin Mozambik'te seçim sonrası düzenlenen gösterileri izlemek üzere gönderdiği 2 gazetecinin sınır dışı edilmesinden büyük endişe duyduğunu açıkladı.

Açıklamada, Mozambikli yetkililerin, Alfredo Leite and Marc Ricardo Silva'ya havaalanına kadar eşlik ettiği ve gazetecilerin Lizbon'a giden uçağa bindirildiği belirtildi.

Gazetecilerin sınır dışı edilmesinin kınandığı açıklamada, "Mozambikli yetkililerin seçim sonrası krize yönelik etkili çözümlere odaklanmak yerine gazetecileri taciz etmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mozambik hükümetinin Portekizli gazetecileri, çalışma vizesi yerine turist vizesiyle yolculuk yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı ettiği, kriz durumlarında turist vizesinin yaygın kullanıldığı savunulan açıklamada Ukrayna ve Lübnan'da devam eden savaşlara atıfta bulunuldu.

7 Kasım'da Mozambik makamları tarafından gözaltına alınan Portekizli gazeteciler, dün ülkeden sınır dışı edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mozambik'te Gazetecilerin Sınır Dışı Edilmesi Kınandı - Son Dakika

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