Mozambik'te Silahlı Saldırılar Nedeniyle On Binlerce Kişi Evini Terk Etti - Son Dakika
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Mozambik'te Silahlı Saldırılar Nedeniyle On Binlerce Kişi Evini Terk Etti

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde silahlı saldırıların artması sonucu son 2 ayda 71 bin kişi yerinden oldu. Saldırılar nedeniyle bölgedeki doğal gaz ve maden çalışmaları da durdu. Terör örgütü Ensar'us Sunna'nın saldırılarına karşı Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu ve diğer ülkelerden yüzlerce asker görev yapıyor.

28.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Mozambik'in kuzeyinde silahlı saldıranların artışa geçmesi nedeniyle son 2 ayda on binlerce kişi evini terk etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) yaptığı açıklamaya göre, Cabo Delgado bölgesinde aralık ayı sonundan bu yana çoğunluğu kadın ve çocuk 71 bin kişi yerinden oldu.

Silahlı gruplarla ordu arasındaki çatışmaların arttığı bölgede kaçanların yarıya yakını Nampula'daki Erati bölgesine sığındı.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu Capo Delgado'da, Fransız enerji şirketi Total'in sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi inşa ediyor. Güvenlik sorunu nedeniyle çalışmalarını durduran Total, operasyonların güvenlik sağlandığında yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi yerinden oldu.

Bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

Kaynak: AA

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