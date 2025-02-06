MSB\'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine tamamen karşı olunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın- Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kars'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bu haftaki basın bilgilendirme toplantısının Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapıldığını belirten Aktürk, tatbikata ilişkin bilgiler verdi.

Aktürk, tatbikatın, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Kars'ta icra edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanması, ateş ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ve beka kabiliyetinin artırılması, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Kış Tatbikatı-2025'te, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, Hafifletilmiş Tip Makineli Piyade Tüfeği (MPT-76), 5,56 milimetre Hafif Makineli Tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, Kafes Korumalı Mini İHA, BOYGA Döner Kanatlı İHA, Aslan-3 ve BARKAN İnsansız Kara Araçları, ZMA-X İnsansız Kara Aracı, MİLKED-3A3 Elektronik Destek Sistemi, UMA Keşif ve Gözetleme Sistemi gibi muhtelif silah ve sistemler ilk defa kullanılmaktadır. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız ile sivil kamu kurum ve kuruluşlarının da katıldığı tatbikata, yaklaşık 12 bin personelimiz ile 19 dost ve müttefik ülkeden 199 personel iştirak etmektedir."

"321 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Tuğamiral Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere ülkeye ve bölgeye yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların kesintisiz bir şekilde, başarıyla icra edildiğine işaret ederek, "Operasyonlarla, 43'ü geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 321 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'deki hudut karakolumuza teslim olmuştur." şeklinde konuştu.

TSK'nın terör yuvalarına kilit vurmaya devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiğini söyledi.

Hudut güvenliği

Hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunduğunu aktaran Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 474 olmuştur. Son bir haftada engellenen 435 şahıs ile birlikte, bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 6 bin 382'ye ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın dünyanın en aktif ve en güçlü ordularından biri olduğunu, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, birçok harekat alanında aynı anda görev yaptığını ifade etti.

" İsrail'in ateşkese ve barışa gölge düşüren uluslararası hukuk ihlali"

TSK'nın, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağladığını dile getiren Aktürk, şöyle devam etti:

"İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararı, İsrail'in ateşkese ve barışa gölge düşüren başka bir uluslararası hukuk ihlalidir. İlhak politikalarıyla Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayan İsrail, bu kararıyla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını da engellemektedir. Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine de tamamen karşıyız. Uluslararası topluma, Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak 30 Ocak'ta bir A400M uçağımız ile 24 ton muhtelif malzeme Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırılmıştır."

İkili ilişkiler

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Güler'in, 30 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile NATO'daki önemli konulara ve önümüzdeki hafta icra edilecek olan Savunma Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Aktürk, şu bilgileri verdi:

"31 Ocak'ta Kanada'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul eden Sayın Bakanımız aynı gün Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ile Bakanlığımızda bir araya gelmiştir. 3 Şubat'ta resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Sayın Bakanımız, 4 Şubat'ta resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Katar'da mevkidaşı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur. Söz konusu ziyaret kapsamında, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz ile Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding arasında savunma ve yatırım alanlarını da içeren geniş kapsamlı işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Sayın Bakanımız Katar ziyaretinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti kabulüne refakat etmiştir."

Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın modern ve güçlü savunma ile güvenlik kapasitesinin, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına muhtelif miktarda, "Yerli Motorlu Kirpi-2" ile "5 tonluk taktik tekerlekli aracın" envantere alındığını ifade eden Aktürk, "Bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile milli birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarı ile yerine getirmeye devam edecektir." diye konuştu.

(Sürecek)