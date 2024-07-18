MSB: F-16 alımıyla ilgili sözleşmeler imzalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitlerinin alımına ilişkin, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

???????Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak ile kurulması planlanan ortak harekat merkezine yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz. ortak harekat merkezinin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar da problemsiz olarak sürmektedir." yanıtını verdi.

Kaynaklar, ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialara yanıt veren kaynaklar, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Suriye ile ilişkiler

Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorular üzerine şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."

Bakan Güler'in Nijer ziyareti

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Nijer'e gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin, "Görüşmelerde, Nijer ile işbirliğimizin ilerletilmesi imkanları ele alınmış ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız da muhatapları ile savunma ve askeri eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında atılabilecek adımları görüşmüştür." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)