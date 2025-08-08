MSF'den Gazze İçin Acil Eylem Çağrısı

Yunanistan'da Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), başlattıkları çevrim içi imza kampanyasıyla Gazze'de sivillere yönelik saldırıların ve insani krizin son bulması için Yunan hükümeti ve parlamentosuna acil eylem çağrısında bulundu.

Kuruluşun Yunanistan ofisinden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 9 binin üzerinde imza verilen kampanyada, "sivillerin korunması, Gazze ablukasının kaldırılması, ateşkes ilanı, insani yardıma engelsiz erişim ve tıbbi tesislerin korunması" yönünde talepler yer aldı.

Ayrıca, acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan Gazzeli hastaların ülke dışına çıkarılabilmesi için insani koridor açılması istenen kampanyada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 59 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 142 binden fazla kişinin yaralandığı, sağlık çalışanlarının, gazetecilerin ve insani yardım görevlilerinin de saldırılarda hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kampanyanın açıklamasında, bölgede gıda ve suyun kısıtlanmasının "savaş aracı" olarak kullanıldığı, sağlık altyapısının büyük ölçüde tahrip olduğu ve nüfusun zorla yerinden edildiği vurgulandı.

MSF, imza verenlerin sayısının her geçen gün arttığını, bunun, Yunan halkının Gazze'deki insani duruma karşı duyarlılığını gösterdiğini bildirdi.