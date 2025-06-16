MSF: Gazze’de Acil Durum Var - Son Dakika
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MSF: Gazze’de Acil Durum Var

16.06.2025 13:43
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Lockyear, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için AB'yi Tel Aviv'e baskı yapmaya çağırdı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin yaşaması için gerekli koşulları "sistematik olarak yok ettiğini" belirterek, Avrupa Birliği'ni (AB) saldırıların durması için Tel Aviv'e baskı yapmaya çağırdı.

Lockyear, MSF'nin Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yalnızca birkaç hastanenin işlevsel kaldığını, bunların da elektrik, temiz su ve gerekli ilaçlardan mahrum olduğunu söyledi.

Gazze'de 4 bin 500'den fazlası çocuk 13 bine yakın Filistinlinin acil tıbbi tahliyeye ihtiyacının olduğunu ifade eden Lockyear, "Bu yeni ihtiyaçlara ve AB'nin kanıtlanmış kapasitesine rağmen, Filistinlilere geri dönüş hakkı sağlanırken, üye devletler tarafından sadece birkaç yüz hasta kabul edildi. Bu sayı katbekat artabilir ve artmalı." dedi.

Christopher Lockyear, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı "uluslararası insancıl hukuka uyuyormuş gibi görünmek için yapılan alaycı bir manevra" şeklinde tanımlayarak, vakfın "Gazze Şeridi'nde etnik temizliğe yönelik daha geniş stratejinin parçası olarak Filistinlileri zorla yerinden etmek için yardımı araç olarak" kullandığını dile getirdi.

Gazze'nin geride kalan tek can damarı insani yardımın, "silah gibi kullanıldığını, askeri ve siyasi hedefler için yeniden yönlendirildiğini" belirten Lockyear, bunun uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğunu vurguladı.

Lockyear, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin yaşaması için gerekli koşulları "sistematik olarak yok ettiğini", Gazze'de yaşananların ahlaki ve siyasi sorumluluk konusunda "derin başarısızlığın" kanıtı olduğunu aktardı.

Avrupalı liderlere "Her gün tedavi ettiğimiz çocukları öldüren ve sakat bırakan silahları (İsrail'e) gönderirken Gazze'deki durumla ilgili boş endişe açıklamaları yapmaya devam edecek misiniz?" diye tepki gösteren Lockyear, AB'yi Gazze'ye saldırılarını durdurması için Tel Aviv'e baskı yapmaya davet etti.

"Faaliyetlerimiz devenin yanında kulak kalıyor"

MSF Acil Durum Koordinatörü Omar Ebeid de Gazze'de son 20 aydır çalışan ekiplerinin güvenliğinin sürekli tehlikeye girdiğini, aile üyelerini kaybettiklerini ve açıkça yerinden edilmeyle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Buna rağmen altı klinik, iki sahra hastanesi işletmeyi ve (Gazze'deki) Sağlık Bakanlığı hastanelerine hizmet götürmeyi başaran 1043 personelimiz ve 25'in üzerinde uluslararası personel var. Bu faaliyetler ne kadar önemli olsa da aslında ihtiyaç duyulan şeylerin yanında devede kulak kalıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in tahliye emirlerini "yerinden edilme emirleri" şeklinde tanımlayan Ebeid, Gazze Şeridi'nin yüzde 82'sinin bu emirler altında olduğunu ve bu yüzden her MSF personelinin en az birkaç kere yerinden edildiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 362'ye, yaralıların sayısı da 128 bin 741'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 274'e, yaralıların sayısı da 2 bin 532'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Tel Aviv, Güncel, İsrail, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSF: Gazze’de Acil Durum Var - Son Dakika

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