Sınır Tanımayan Doktorlar, Nasır Hastanesi\'ndeki Durum Nedeniyle Endişeli

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan ve İsrail ordusunun kuşatması altındaki Nasır Hastanesi'nde yaşanan durum nedeniyle endişeli olduklarını bildirdi.
MSF'nin X sosyal medya platformundan, Nasır Hastanesi'ndeki duruma ilişkin paylaşım yapıldı.
"Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan durumdan çok endişeliyiz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, İsrail güçlerine, tüm sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş kişilerin zarar görmemesi çağrısında bulunuldu.
Paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olan Nasır Hastanesi'nde bulunan tüm yerinden edilmiş kişilere tesisi boşaltmaları yönünde "emir verdiği" kaydedilerek, sağlık personeli ve hastalara, hasta başına bir bakıcı sınırlamasıyla hastanede kalabileceklerinin söylendiği belirtildi.
İnsanların, hastaneden ayrılanlara ateş açıldığına dair haberler duydukları için buradan ayrılmaktan korktuğu vurgulanan açıklamada, "Ayrılmak isteyenlere güvenli çıkış hakkı tanınmalı." denildi.
Hastanede 10 bin kişinin hayatından endişe ediliyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesinin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.
Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını aktarmıştı.
Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını bildirmişti.
DSÖ misyonunun Nasır Hastanesi'ne ulaşmasının engellendiğini belirten Ghebreyesus, sağlık hizmetleri ve personelinin hedef olmaması yönündeki çağrılarını yinelerken, Gazze için ateşkes çağrısında bulunmuştu.
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