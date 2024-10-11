Mubina'nın Duyma Mucizesi - Son Dakika
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Mubina'nın Duyma Mucizesi

Mubina\'nın Duyma Mucizesi

7 yaşındaki Mubina, başarılı koklear implant ameliyatıyla sesleri duymaya başladı.

11.10.2024 19:19
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Muğla'da, işitme ve konuşma kaybıyla doğan 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubina Khoshimbetova, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sesleri duymaya başladı.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir, yaptığı açıklamada, Khoshimbetova'ya İstanbul'da 3,5 saat süren başarılı bir ameliyatla koklear implant iç ünitesinin, bir ay sonra da işitme cihazının dış ünitesinin takıldığını söyledi.

Ameliyatın tamamlanmasının ardından cihazın çalıştırıldığını ifade eden Kandemir, "Çocuğumuzun duyduğuna hep birlikte şahit olduk. Genel Başkan Yardımcı'mız, Sosyal Politikalar Başkanı'mız Fatma Betül Sayan Kaya da katılım sağladı. Pazartesi günü itibarıyla rehabilitasyon süreci başlıyor." dedi.

Kandemir, çocuğun sosyalleşmesi açısından özel anaokulda eğitime başlayacağını, sürecin her zaman takipçisi olacaklarını vurguladı.

"Dünyalar benim oldu"

Mubina'nın bakımını üstlenen Bayram Yeter ise duygularını ifade etmekte zorlandığını belirtti.

Küçük kızın ilk duyduğu anda dünyaların kendisinin olduğunu dile getiren Yeter, "Çok mutluyum. Kızım yıllar sonra ilk defa sesimizi duydu. O an adeta dona kaldı. İnşallah konuşmaya da başlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Özbekistan'da 2017'de dünyaya gelen Mubina'nın işitme engeli doğumunun anlaşılmasının ardından babası, onu ve annesini terk etmişti.

Annesi tatile geldikleri Marmaris'te 3 yaşındaki Mubina'yı teyzesine ve onun arkadaşı taksi şoförü Bayram Yeter'e bırakıp ülkesine dönmüş, annenin bir süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine çocuğun bakımını Yeter üstlenmişti.

Konuşma engeli de olan Mubina'nın, maddi yetersizlikler nedeniyle yaptırılamayan ameliyatı, ilçede yaşayan AK Parti Muğla İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir'in girişimleriyle İstanbul'daki hastanede gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Politika, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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