Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Deprem Malzemelerini Tanıttı - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Deprem Malzemelerini Tanıttı

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Deprem Malzemelerini Tanıttı

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (MAK), 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25'inci yılında, kullandığı arama ve kurtarma malzemelerini halka tanıtırken, deprem konusunda da bilgilendirme yaptı.

18.08.2024 10:03  Güncelleme: 10:25
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (MAK), 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25'inci yılında, kullandığı arama ve kurtarma malzemelerini halka tanıtırken, deprem konusunda da bilgilendirme yaptı.

Mudanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden MAK, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yılında Mütareke Meydanı'nda vatandaşlar ile buluştu. Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılacaklar, enkaz alanı güvenliğinin sağlanması, arama kurtarma faaliyetleri ve haberleşme gibi konularda vatandaşları bilgilendiren MAK ekibi, ayrıca Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde aldıkları görev süresince yaşadıklarını ve izlenimlerini de vatandaşlara aktardı.

"Halkımızla barış içinde, Mudanya'mızı güvenli hale getireceğiz"

Arama Kurtarma ekibinin yıl boyunca eğitim ve tatbikatlarına devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ekibin olası doğal afetlere karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Deprem konusunda bilinçli olmanın önemine de vurgu yapan Dalgıç, düzenlenen sergide emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Bilimin ışığında attıkları adımlarla, ilçenin depreme dayanıklı bir ilçe olmasını sağlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Kentimizi yönetirken ve geleceğe hazırlarken bilimi referans alıyoruz. Afet riski taşıyan yapı stokunu hızla dönüştürebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızla barış içinde, Mudanya'mızı güvenli hale getireceğiz. Mudanyalılar deprem korkusundan uzak, rahat uyuyacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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