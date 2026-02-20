Mudanya'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınpınar Mahallesi'nde J.Ö'ya ait bağ evinden yaklaşık 50 bin lira değerindeki eşyalarının çalındığını ihbarını aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yapılan kapsamlı araştırmalar ve kamera incelemeleri sonucu zanlının kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli B.F'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bağ evinden çalınan eşyalar da sahibini teslim edildi.