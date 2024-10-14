Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali Gerçekleşti - Son Dakika
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Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali Gerçekleşti

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Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali, 485 triatletin katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, organizasyonu uluslararası seviyede devam ettirmeyi planladıklarını açıkladı.

14.10.2024 12:19  Güncelleme: 13:12
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali" iki gün süren yarışların ardından sona erdi. Parkurları tamamlayabilen her yarışmacının madalya aldığı finalde, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Olağanüstü bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu alandaki organizasyonları uluslararası olarak yapmak istiyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile Mudanya'da ilk kez düzenlenen 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finalleri  heyecan dolu mücadeleye sahne oldu. Yüzme, bisiklet ve koşu sporunu ardı ardına yaptıkları için "demir adam" tanımıyla bilinen triatletlerin final parkuru, Mudanya'nın denizi ve tarihi eşliğinde tamamlandı.

Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan finallerde, 13 ile 70 yaş arası 485 triatlet, Elit, Genç, Yıldız, Yaş Grupları, M3 ve PTS olmak üzere 17 ayrı yaş kategoride yarıştı. Dereceye girenlere ödülleri Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Yeni, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, federasyon yöneticileri ve ilçe protokolünün katıldığı törenle verildi.

"Bu alandaki organizasyonları uluslararası olarak yapmak istiyoruz"

Mütareke etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mudanya Triatlanu Türkiye Finali'nin bir ilk olduğunu ancak son olmayacağını söyleyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, şöyle konuştu:

"Olağanüstü bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu alandaki organizasyonları uluslararası olarak yapmak istiyoruz. Triatlon gibi multidisipliner bir sporun kaybedeni olmaz, katılmak yeterlidir. Her bitiren şampiyondur. Yarışlara katılım ve ilgide çok yüksekti. Sporcularımız, antrenörleri ve aileleri ile birlikte bin 500 kişilik misafirimiz vardı. Onları Mudanya'da ağırlamaktan büyük keyif aldık. Mudanya hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin dışa açılan kapısıdır. Her zaman da öyle olmuştur. Bu nedenle de triatlonu çok önemsiyoruz. Gece gündüz emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise Mudanya Belediyesi'ne yaptıkları ev sahipliği için teşekkür etti. Mudanya'da başlayan iş birliğini uzun yıllar devam ettirmek istediklerini belirten Yalçınkaya, "Mudanya'da muhteşem bir uyum yakaladık. Sizlerin de desteğiyle her geçen gün triatlon sporunu büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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