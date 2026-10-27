Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sağanak sonrası 111 olaya müdahale etti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sağanak sonrası 111 olaya müdahale etti

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sağanak sonrası 111 olaya müdahale etti
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak sonrası il genelinde su baskını ve altyapı sorunlarına müdahale etti. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi koordinasyonundaki çalışmalarda 111 olaya müdahale edildi; hava koşullarının hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen su baskını ve altyapı sorunlarına müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarının ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Afet Koordinasyon Merkezi, itfaiye, MUSKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Fen İşleri ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma yürüttü. Çalışmalarda il genelinde 111 olaya müdahale edildi.

Yağmur suyu hatları ve kanalizasyon sistemlerinde oluşan tıkanıklıkların giderilmesi için de müdahalede bulunan ekipler, olumsuzlukların günlük yaşamı etkilememesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarının hafta boyunca bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sağanak sonrası 111 olaya müdahale etti - Son Dakika
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