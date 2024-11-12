Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi" Tamamlandı

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Çok tartışılmıştı! Bu pozisyonlarda hakemler ne konuştuğu belli oldu

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te 70 yıldır su sıkıntısı yaşayan altı mahallenin sorununu çözmek için başlattığı "Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi"ni tamamladı. Projenin açılış töreninde konuşan Başkan Ahmet Aras, "Bizim görevimiz, halkımızı, yani nüfusu 1 milyon olan, turizmle birlikte 6-7 milyon nüfusa çıkan Muğla'yı susuz bırakmamak olacaktır. Bunun için çok çalışacağız, para yoksa para bulacağız her türlü kaynağı yaratacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris ilçesindeki altı mahalleye kesintisiz su sağlaması için 360 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi'nin açılış töreni yapıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde yapılan açılış törenine CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Datça Belediye başkanı aytaç Kurt, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, projeden yararlanacak olan mahallelerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozburun Mahallesi Kapıkkıyı mevkiinde gerçekleşen töreninin açılış konuşmasını suya kavuşan Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Taşlıca ve Bayır Mahalleleri adına Bozburun Mahalle Muhtarı Mehmet Bozdemir yaptı. Bozdemir, "Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bu hayırlı hizmeti bize sunan başta Büyükşehir Belediye başkanım Ahmet Aras ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Aras'ın talimatıyla tüm ilçeleri tek tek ele alıp içme ve atıksu konularında gelecek nüfus projeksiyonu ve turizm sezonlarına göre planlamalar yaptıklarını söyleyen MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, şu bilgileri verdi:

"Günlük 7 bin metrekare ilave su sağlayacak potansiyele ulaşmış olduk"

"Sayın Başkanımız tüm alt ve üstyapı eksiklerinin giderilmesi ve Muğla'nın iklim krizine dirençli bir şehir olması için gerekli tüm girişimlerin iş birliği içinde başlatılması talimatını verdi. Ben ve ekip arkadaşlarım Başkanımızın talimatını yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. MUSKİ olarak, her ilçemizi gelecek nüfus projeksiyonu da göz önüne alınarak planlıyoruz. Bozburun Projesi'ne baktığımızda da bu proje yaklaşık 360 milyon TL'ye mal oldu. 6 Kasım 2023 tarihinde başlayan çalışmalarımız, bir yıl içinde tamamlanarak hizmete sunuldu. Proje kapsamında 44 kilometre isale hattı, dört ayrı Tüp Terfi Merkezi yapıldı. İki adet 200 metreküp, bir adet 100 metreküp, bir adet 150 metreküp su deposu olmak üzere toplam dört adet su deposu ve altı adet 25 metrekare maslak deposu imalatı tamamlandı. Proje ile birlikte Turunç Mahallesi'ne günlük 2 bin 160 metrekare, Bayır Mahallesi'ne 345 metrekare, Selimiye Mahallesi'ne 1728 metrekare, Bozburun Mahallesi'ne bin 728 metrekare, Söğüt Mahallesi'ne 691 metrekare, Taşlıca Mahallesi'ne 432 olmak üzere Toplamda 7 bin 84 metrekare ilave su sağlıyoruz. Bu bölgelerin günlük toplam su ihtiyacı 2 bin 500 metrekare iken yaptığımız çalışma ile turizm sezonunu ve gelecek nüfus projeksiyonunu da düşünerek günlük 7 bin metrekare ilave su sağlayacak potansiyele ulaşmış olduk."

Açılışta konuşan Başkan Aras ise dünya genelinde yaşanan kuraklığın Muğla'da etkisini gösterdiğini bu nedenle başta denizden su arıtma olmak üzere alternatif yöntemler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Aras, turizm sezonunda 6-7 milyon nüfusa ulaşan Muğla'da vatandaşları susuz bırakmamak ve tarımın susuzluktan etkilenmemesi için çok çalışacaklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Suyu planlı kullanmamız, alternatif kaynaklara yönelmemiz gerekiyor"

"Bize düşen, kentimizin susuzluktan etkilenmemesi için alternatif yöntemler bulup bunları hayata geçirmek olacaktır. Bizim görevimiz, halkımızı, yani nüfusu 1 milyon olan, turizmle birlikte 6-7 milyon nüfusa çıkan Muğla'yı susuz bırakmamak olacaktır. Bunun için çok çalışacağız, para yoksa para bulacağız her türlü kaynağı yaratacağız. Sadece 2024 yılında 75 kilometre yeni su hattı inşa ettik, ama daha çok yapacağız. Su kaynaklarımız azalıyor. Ne yapacağız? Yeni kaynaklar arayacağız. Artık deniz suyu arıtma öne çıkıyor. Yeraltı sularımız da azalıyor. Tarımsal üretim tehlike altında. Mesela, biz Bodrum Mumcular Barajı'ndan su alıyorduk, bitti. Sadece biz değil, oradaki üreticiler, hayvancılık yapanlar, sebzeciler de alıyordu; şimdi alamıyorlar, tarım bitti. Böylece insanlar işsiz kalıyor, belediyeye iş için başvuruyorlar. Bu nedenle suyu planlı kullanmamız, alternatif kaynaklara yönelmemiz gerekiyor. Çünkü tarım biterse yaşam biter."

Bozburun Yarımada'sının doğası ve denizi ile korunması gereken çok değerli bir bölge olduğuna vurgu yapan Başkan Aras, bunun için çevreci yatırımlar yapacaklarını söyledi. Aras, şöyle tamamladı:

"Bir an önce bölgeye arıtma tesisi kazandırmamız lazım"

"İşimiz çok. Şimdi Bozburun'a su geldi. Ama sorun ne? Kanalizasyon ve arıtma tesisi yok. O yüzden, bir an önce bölgeye arıtma tesisi kazandırmamız lazım. Arıtma tesisi çağımızın gereklerine uygun olmalı, atık suyu da arıtalım, onu tarımda, peyzajda, temizlikte kullanalım, dağlarımızı yeşertelim. Bunun için gerekli talimatı verdik, bugün de burada talimatını bir kez daha veriyorum."

Açılış konuşmalarının ardından Aras ve protokol, temsili olarak suyun verilmesi için hazırlanan platformda bulunan çeşmeleri açtı. Ardından Soner Olgun, tören alanında toplanan vatandaşlara konser verdi.