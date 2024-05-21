Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi'nden 360 kaplumbağa doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi'nden 360 kaplumbağa doğaya salındı

Muğla\'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi\'nden 360 kaplumbağa doğaya salındı

Muğla'da 16 yıl önce kurulan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), şimdiye kadar yaklaşık 360 kaplumbağa tedavi edilerek doğaya salındı. Akdeniz'in en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nin yakınında yer alan merkezde, kurulduğu 2008'den bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavileri yapılıyor.

21.05.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da 16 yıl önce kurulan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), şimdiye kadar yaklaşık 360 kaplumbağa tedavi edilerek doğaya salındı.

Akdeniz'in en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nin yakınında yer alan merkezde, kurulduğu 2008'den bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavileri yapılıyor.

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, ağa takılma, misinaya dolanma, olta yutma, sürat motoru çarpması, pervane kesmesi gibi yaralanmalar nedeniyle getirilen yaralı kaplumbağalara cerrahi müdahalede bulunduklarını söyledi.

Kaplumbağanın merkezden taburcu edilmesinin iki şartı bulunduğunu belirten Kaska, bunlardan birincisinin kendi kendine beslenmesi, ikincisinin ise derin tanklarda suyun altında yatarak kalması olduğunu kaydetti.

Hastane ortamında kaplumbağaların tedavilerinin yapılarak doğal ortamına bırakıldığını anlatan Kaska, "Türkiye'nin her yerinden 16 yıldır 600'e yakın kaplumbağa geldi. Bunlardan 360 civarındaki kaplumbağamız başarılı bir şekilde doğal ortamına gönderildi. 15 kaplumbağanın tedavisi devam ediyor. Tabii ki ölümler de oluyor. Biz elimizden geldiğince buradaki kaplumbağaları yaşatmaya çalışıyoruz. Onların doğal ortamına gönderilme sevincini hep beraber yaşıyoruz." dedi.

Akdeniz'deki göç yolculukları takip ediliyor

Kaska, balıkçıların bilgilendirilmesinden, otel ve tesislerin kumsalındaki yuvaların korunmasına kadar eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Kaplumbağaların kabuklarına yapıştırdıkları teknolojik cihazlarla Akdeniz'deki göç yolculuğunu takip ettiklerini anlatan Kaska, "Kaplumbağaların nerede nasıl beslenip günün hangi saatlerinde suyun altına girip çıktığını, ne kadar sıklıkla nefes aldığını öğreniyoruz. Kumsalın yanında denizlerin de hangi noktalarının önemli olduğunu tespit ediyoruz. Bütün Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının korunması için ulusal ve uluslararası işbirliği yaparak çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

"Müzeyi 60 bin kişi ziyaret ediyor"

Yakup Kaska, 2009'da Deniz Kaplumbağaları Müzesi'ni kurduklarını, her yıl müzedeki materyallere yenilerinin eklendiğini belirtti.

Müzede deniz kaplumbağasının yumurtadan çıkıp suya ulaşması ve yetişkinliğe kadarki sürecin anlatıldığını aktaran Kaska, şöyle devam etti:

"Çeşitli nedenlerle telef olan kaplumbağaların iskeletlerinin sergilendiği müzede, tehlikeye dikkati çekmek için kaplumbağalara zarar veren olta, misina, zıpkın, gemi pervaneleri, ağlar da yer alıyor. Deniz Kaplumbağaları Müzesi'ni Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden turistler ziyaret ederek Türkçe ve İngilizce bilgi alıyor. Müzeyi her yıl 60 bin kişi ziyaret ediyor. Bunun yüzde 70'ini yabancılar oluşturuyor. Müzemiz merkezimizin en önemli tanıtım alanlarından biri. Ziyaretçiler hem canlı kaplumbağaları görüyor hem de yaşadıkları süreçleri takip ediyor."

Kaska, müze sayesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar konusunda farkındalık oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kaplumbağa, Türkiye, Akdeniz, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi'nden 360 kaplumbağa doğaya salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
13:19 Kara Para Aklama Şüphelisi Dilan Polat’ın Tahliye Talebi Reddedildi Kara Para Aklama Şüphelisi Dilan Polat'ın Tahliye Talebi Reddedildi
12:05 Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı’na imzayı atıyor Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na imzayı atıyor
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 13:44:02. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi'nden 360 kaplumbağa doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement