 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da Engelsiz Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Engelsiz Spor Şenliği Düzenlendi

Muğla'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin katılımıyla engelsiz spor şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler beden perküsyonu çalışmasıyla büyük beğeni topladı. Protokol üyeleri ise öğrencilerle bilek güreşi yaparak heyecanlarına ortak oldu.

Muğla\'da Engelsiz Spor Şenliği Düzenlendi
16.12.2023 - 10:09,
Abone Ol

Muğla'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin katılımıyla engelsiz spor şenliği düzenlendi.

Menteşe Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, engelli bireylerin hayata diğer bireylerle eşit koşullarda etkin biçimde katılımlarını sağlamanın ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin müzikli oyun gösterileriyle devam eden programda, öğrenciler beden perküsyonu çalışmasıyla büyük beğeni topladı.

Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesinde önemli bir değere sahip olan sporun önemine dikkat çekmek için düzenlenen şenlikte, özel gereksinimli çocuklar kendileri için hazırlanan parkurda, fiziksel aktivitelerde bulunarak hünerlerini sergiledi.

Şenlikte İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve protokol üyeleri, öğrencilerle bilek güreşi yaparak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Şenlikte öğrencilerle pasta kesen protokol üyeleri daha sonra madalya takdimi yaptı.

Programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ile öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dünya Engelliler Günü, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Engelsiz Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika


10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14
Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35
81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı

Son Dakika
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14 Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 11:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Engelsiz Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement