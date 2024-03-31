31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 19.33 itibarıyla Muğla'da sandıkların yüzde 23.38'i sayıldı. Muğla'da CHP yüzde 58.88 oy oranıyla yarışı önde götürüyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:
CHP yüzde 58.88, AK Parti yüzde 33.16, İYİ Parti yüzde 6.12, DEM Parti yüzde 1.14, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.76.
Muğla'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da ilk sonuçlar açıklandı: CHP önde - Son Dakika
Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Van'da oy sayım işlemleri sona erdikten sonra oy pusulaları çuvallara konuldu ve İl Seçim Kuruluna taşındı. Oy verme süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Oy pusulalarının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Çanakkale'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Şu ana kadar CHP Adayı Muharrem Erkek yüzde 41,66 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
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