Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Muğla'nın Menteşe ve Bodrum ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla Menteşe ve Bodrum ilçelerinde tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 16 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Bir adresteki aramada hassas terazinin mini buzdolabına gizlenmesi dikkati çekti

Zanlıların, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.