Muğla'daki Depremde Acı Kaybı

(MUĞLA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların saha tarama faaliyetlerinin sürdürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

" Muğla'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Panik atak geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Panikle yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."