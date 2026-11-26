Muğla Datça'da Knidos yakınlarında düşerek bileği kırılan 58 yaşındaki kadın kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça'da Knidos Antik Kenti yakınlarında yürüyüş yapan 58 yaşındaki kadın düşerek sağ ayak bileğini kırdı. Bölgeden çıkamayan kadın, jandarma ve MAG-AME ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti yakınlarında yürüyüş yaparken düşerek sağ ayak bileği kırılan Merih Ç. (58) isimli kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.
Datça'nın Yazı Mahallesi'ndeki Knidos Antik Kenti yakınlarında yürüyüş yapan Merih Ç.'nin, dengesini kaybedip düşmesi sonucu sağ ayak bileği kırıldı. Bulunduğu bölgeden kendi imkanlarıyla çıkamayan kadın, saat 17.15 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Yaka Jandarma Karakol Komutanlığı ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik ortak yürüttüğü arama kurtarma çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarılan Merih Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
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