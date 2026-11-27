Muğla Milas'ta balık çiftliğinde rahatsızlanan kişi sahil güvenlikçe tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla Milas açıklarındaki Kazıklı mevkisinde balık çiftliğinde rahatsızlanan bir kişiyi tıbbi tahliyeyle karaya çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında balık çiftliğinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında Kazıklı mevkisindeki balık çiftliğinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine, bölgeye ekip gönderildi.
Sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Rahatsızlanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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