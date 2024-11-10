Muhammed Hamed'in Güneş Enerjisi Mücadelesi

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Filistinli Muhammed Hamed, İsrail'in saldırıları nedeniyle elektrik santralindeki çalışmaların durduğu Gazze Şeridi'nde zarar gören güneş panellerini tamir ederek, halkın elektrik ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

İsrail'in ana elektrik santralinin çalışmasını durdurması, altyapıyı, ağları ve hatlarını tahrip etmesi dolayısıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler bir yılı aşkın süredir elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta yaşıyor.

Gazze Şeridi'ndeki elektrik santrallerinin tahrip edilmesi, yakıtın tükenmesi ve İsrail saldırılarının durmaksızın devam etmesi çalışmaları tamamen durdururken, bu durum sürekli elektrik kaynağına ihtiyaç duyan sağlık sektörü gibi tüm temel yaşamsal düzeylerde insani bir felakete yol açıyor.

İsrail saldırıları karşısında Filistinliler, hayatta kalmalarına yardımcı olacak alternatifler arıyor; elektrik kesintisi krizi de dahil olmak üzere art arda yaşadıkları krizlere kısmi çözümler üretiyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Muhammed Hamed, bölgedeki elektrik kesintisinin etkilerini azaltmak için İsrail saldırılarında zarar gören güneş enerjisi panellerini onararak yeniden etkinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne soykırım başlatmasını ardından kısa süre sonra İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, daha sonra da yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden suyun da kesildiğini açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrail'in yarattığı insani kriz ortamında, güneş enerjisi Gazze'deki Filistinliler için bir çözüm olarak ortaya çıktı; devam eden İsrail bombardımanı güneş panellerine ciddi zarar vererek bu alternatif çözümü de bölge halkının elinden aldı.

"Karanlığa küfretmektense bir mum yakmak daha iyidir"

Han Yunus'ta İsrail saldırılarında hasar gören güneş panellerini onaran Filistinli Hamed, "Karanlığa küfretmektense bir mum yakmak daha iyidir." dedi.

AA muhabirine konuşan Filistinli Hamed, "Elektrik benim mesleğim ve tutku alanım. İsrail soykırımı göz önüne alındığında, güneş panellerinin bakımı artık Gazze Şeridi halkına karşı bir görev haline geldi." diye konuştu.

Gerekli araç ve ekipmanın bulunmamasına rağmen çok sayıda hasarlı paneli onarmayı başaran Hamed, "İsrail saldırıları ve baskısı nedeniyle bakım için gerekli kalaydan yoksun olduklarını" ifade etti.

Hamed şöyle devam etti:

"Zorlukların beni işimi yapmaktan ve bu kasvetli karanlığın ortasında bir ışık parıltısı hayal eden acılı aileme karşı görevimi yerine getirmekten alıkoymasına izin vermeyeceğim."

"Onardığım her levhayla bir ailenin acısını hafiflettiğimi biliyorum"

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde küçük bir çadırın içinde kurduğu atölyesinin önünde duran Hamed, bir müşterisine güneş panelini daha düşük kapasitede ve maksimum verimle kullanmanın yolunu anlatıyor.

Sadece güneş panellerini tamir etmekle yetinmeyen Hamed, aynı zamanda Gazzelilere elektrikli cihazlarını şarj etmek için hasarlı panelleri güvenli bir şekilde kullanmayı da öğretiyor.???????

Yaptığı işten gurur duyduğunu ve bu şekilde Gazze Şeridi'nde mazlumların yanında durduğunu dile getiren Hamed, şöyle konuştu:

"Zorluklara rağmen insanların bu krizi aşmalarına veya hafifletmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyorum. Onardığım her levhayla bir ailenin acısını hafiflettiğimi biliyorum."