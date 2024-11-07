Mühendis Çocuk Projesi ile Teknolojiyle Tanıştılar - Son Dakika
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Mühendis Çocuk Projesi ile Teknolojiyle Tanıştılar

Mühendis Çocuk Projesi ile Teknolojiyle Tanıştılar

HAVELSAN, ilkokul öğrencilerine insansız hava ve kara araçlarını tanıtarak mühendislik ilgisini artırdı.

07.11.2024 12:19
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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava ve kara araçları Mühendis Çocuk Projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle buluştu.

HAVELSAN, gelecek nesillerde bilim ve teknoloji farkındalığı yaratmak, "istekli ve yetenekli" çocukların bu yönde eğitim almalarını sağlamak için bir süre önce Mühendis Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi başlattı. Projeyle, bir mucidin, mühendisin henüz ilkokulda keşfedilmesi ve eğitim hayatı boyunca desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında HAVELSAN gönüllüleri, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle, geliştirdikleri teknolojilerle çocukları buluşturuyor ve kendilerinin de ilerde bunların benzerlerini, daha iyilerini üretebileceklerini anlatıyor.

Mühendis Çocuk Projesi kapsamında HAVELSAN mühendisleri bu kez Ankara Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Geleceğin mühendislerine robotik otonom sistemler hakkında bilgi veren, sorularını yanıtlayan mühendisler, insansız hava aracı BAHA ve insansız kara aracı BARKAN ile minikleri hem eğlendirdi hem de mühendisliğe teşvik etti.

Etkinlik sonrasında pek çok okuldan benzer bir faaliyet için HAVELSAN'a davette bulunuldu.

HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, etkinliğe ilişkin, Cumhuriyet'in 101. yılında çocukların geleceğine yapılacak her yatırımın, Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması için bir adım olduğu düşüncesiyle, geliştirdikleri insansız teknolojileri Ankara Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda tanıttıklarını söyledi.

Mühendis Çocuk Projesi kapsamında çocuklara mühendisliğe ve teknolojiye ilgilerini artıracak mesajlar verdiklerini anlatan Ataoğlu, "Çocukların ilgisi, merakı, heyecanı gelecekte yapacaklarının işaretlerini taşıyor. Bu yaşlarda atılan tohumların ileride meyvelerini vereceğini çocukların gözlerinde gördük. Amacımız çocuklarda mühendislik, teknoloji kıvılcımı yakmaktı, bunu da başardığımıza inanıyorum. Öğretmen ve velilerden aldığımız olumlu tepkilerde bu düşüncemizi güçlendirdi. Bu buluşmaya vesile olan Cahit Zarifoğlu İlkokulu yönetimi ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Ziyarete ilişkin bazı öğretmen ve öğrenci velileri de şu değerlendirmelerde bulundu:

"- HAVELSAN'a, öğrencilerimize İHA ve insansız kara araçlarını tanıttıkları sunumları için teşekkür ederiz. Çocuklarımızın merakını ve ilgisini artırarak, teknolojiye olan bakış açılarını genişletmelerine katkı sağladınız. Geleceğin mühendisleri ve bilim insanları için ilham kaynağı oldunuz. Teşekkürler HAVELSAN.

Bir veli olarak çocuklarımızda çok güzel bir deneyim bıraktığınız söylemek istiyorum. Tüm akşam heyecanla gördüklerini paylaştılar.

Tebrik ederim. Ben öğretmenim, eğitim budur. Gerçek eğitim tam da böyle olmalıdır.

Çok güzel, ne kadar şanslılar. İçlerinde birazcık heves olan bile varsa artık çok daha farklı düşüncelerdedir.

Bunu izleyen çocukların arasından daha iyisini yapmak isteyenler olacak ve daha iyisini yapacaklar eminim.

Keşke her ilde yapılmış olsa çocukların dünyası değişir.

Teşekkür ederiz. Çocuklarımız çok mutlu oldular.

Tüm okullarda görmek istiyoruz.

Tüm çocuklara ulaşmak ne güzel olurdu.

Tüm Türkiye'de yapılmalı.

İnşallah bizim okula da gelir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mühendis Çocuk Projesi ile Teknolojiyle Tanıştılar - Son Dakika

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