Münbiç'te Ateşkes Uzatıldı

Güncel

Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

- ABD Dışişleri Bakanlığı: " Münbiç'te ateşkes hafta sonuna kadar uzatıldı"

" Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidiyle ilgili meşru endişelerini anlıyoruz"

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Münbiç'te Suriye Milli Ordusu ve terör örgütü YPG/PKK arasındaki ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını belirtti. Miller, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın oluşturduğu terör tehdidiyle ilgili meşru endişelerini anladıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Miller, "Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili olarak Türkiye ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Münbiç civarında ateşkes sağladık. O ateşkes sürüyor. Süresi dolmuştu, bu hafta sonuna kadar uzatıldı ve biz YPG ve Türkiye ile ileriye dönük bir yol haritası üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Daha önce de kamuoyuna açıkladığımız gibi Suriye'de çatışmaların artmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Miller, "Endişemiz şu anda Suriye'nin kuzeyinde çatışmaların artması. Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidiyle ilgili meşru endişelerini anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin içindeki yabancı savaşçıların varlığıyla ilgili meşru endişelerini anlıyoruz. Bu yüzden onlarla bu endişeler hakkında konuşuyoruz ve ileriye doğru bir yol bulmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak görmek istediğimiz şeyin Suriye'deki tüm etnik grupları içeren bir Suriye ulusal hükümetinin kurulması olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Suriye'deki sürecin sonunda ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğini vurgulayan Miller, "Bunun bir parçası olarak yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesi konusunu tartışmanın kesinlikle uygun olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu ateşkesin mümkün olduğunca daha da uzatılmasını bekleyeceğiz"

Münbiç'teki ateşkesin nasıl uzatıldığına dair soru üzerine Miller, "Ateşkes hafta sonuna kadar uzatıldı ve biz açıkçası bu ateşkesin mümkün olduğunca daha da uzatılmasını bekleyeceğiz. Bu, YPG ve Türkiye hükümeti ile devam eden diplomatik çalışmalarımız sayesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta varılan ilk ateşkes, diplomatik angajmanlarımız aracılığıyla sağlandı ve sadece burada Dışişleri Bakanlığı'nda değil, Suriye içinde faaliyet gösteren ve Türkiye hükümeti ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte çalışarak uzun süredir çatışmayı önleme mekanizmalarına sahip koalisyon güçlerimiz var" ifadelerini kullandı.