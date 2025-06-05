Murat Çalık Buca Cezaevi\'ne Sevk Edildi: Ailesi ve Avukatı Sağlık Durumundan Endişeli

(İZMİR) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edildi. Eşi ve avukatı açık görüş sonrası, Çalık'ın sağlık durumundan endişe ettiklerini ve hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan bazı isimlerin, bulundukları Marmara Cezaevi'nden farklı illere sevk edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda alınan isimler arasında bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Buca'daki cezaevine sevk edildi. Çalık'ın eşi Zehra Çalık ve avukatı Melih Koçhan, Buca Cezaevi'nde gerçekleştirdikleri açık görüşün ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Bunun hukukla bağdaşır hiçbir yanı yoktur"

Yaşanılan durumun anayasaya aykırı olduğunu dile getiren Avukat Melih Koçhan, "Biz dün sabah saatlerinde aileyle açık görüşünün olduğu gün sevk edildiğini duyduk. Ben bir gün önce gece yarısı yanından ayrılmıştım. Bize herhangi bir bilgi verilmemişti. Ancak bu sevk haberini duyduktan sonra avukatlar olarak biz şok etkisi yaşadık ve ailesine bilgi vermek durumunda kaldık. Gerekçesini öğrenmeye kalktığımızda maalesef gerekçesini öğrenemedik ve müvekkilimizin ilk etapta nereye gönderildiği konusunda bilgimiz yoktu. Daha sonradan yaptığımız araştırmalarda ve medyada görmüş olduğumuz bilgiler doğrusunda müvekkilimizin İzmir 2 No'lu F tipi Cezaevi'ne gönderildiğini duyduk ve hemen İstanbul'dan yola çıkarak kendisini yanına geldik" dedi.

Hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğini anlatan Avukat Koçhan şunları ekledi:

"Biz bu süreçte maalesef ilk günden beri hukuka güvendiğimizi dile getirdik. Adaletin yerine geleceğini düşündük. Ancak bu son yaşanan süreç ister istemez bizi vicdanen rahatsız etti. Bu karara karşı tabii gerekçeleri öğrendikten sonra gerekli başvurularımızı, ilgiler hakkında gerekli şikayetlerimizi yapacağız. Burada en önemlisi hem ailesinden hem de savunma hakkını temsil eden avukatlarından uzaklaştırıldı. Bugün yargılamanın İstanbul'da yapılmış olduğu bir noktada biz müvekkilimizle görüşmek ve yargı konusunda kendisine bilgi verebilmek için yaklaşık 600 kilometre yol gelmek zorunda kalıyoruz. Bunun hukukla bağdaşır hiçbir yanı yoktur. Hem anayasaya hem kanunlara hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı bir durumdur. Maalesef keyfi bir uygulamayla müvekkilimiz buraya getirildi. Bununla ilgili gerekli yasal yollara başvuracağız."

"Kendisini çökmüş ve yorgun gördük"

Koçhan, Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak da, "Murat Başkan'ın geçmişte yaşamış olduğu bir sağlık sorunu var. Biz bu süreci yakından takip ediyorduk. 1999 yılında geçirmiş olduğu bir lösemi tedavisi ve akabinde yaklaşık 7 yıl geçtikten sonra tekrardan nükseden bir lenfoma teşhisiyle geçirmiş olduğu operasyonlar var. Biz tabi hem bir yandan savunma hakkını yerine getirirken bir yandan da müvekkilimizin sağlık durumunu göz önüne almak durumundayız. Ancak şu anda bu da göz ardı edildi. Burada sağlığı ile ilgili nasıl bir süreç işleyecek, nasıl takip edeceğimizi bilmiyoruz ve tedirginiz ki biz kendisini gördüğümüzde kendisini biraz çökmüş, yorgun, sağlıksal anlamda biraz sorunlu gördük. İnşallah bu süreç bir sıkıntı yaratmayacaktır. Onun için süreci yakından takip etmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi bu hastalık maalesef göz ardı edilmemesi gereken bir hastalık. Biz bu süreci bugüne kadar yaptığımız dilekçelerimizle, itiraz dilekçelerimize dile getirdik. Bununla ilişkin bütün raporlarımızı dosyaya sunduk. Ancak bugüne kadar dikkate alınmadı. Bu sürecin nüksetmesinden tedirginiz. Çünkü ister istemez sağlıklı bir ortamda kendisinin bulunması gerekiyor. Onun için süreci takip edeceğiz inşallah günün sonunda adalet yerini bulacak" diye konuştu.

"Sağlık durumundan endişeliyim"

Murat Çalık'ın sağlık durumundan endişe ettiğini belirten Zehra Çalık, "Biz şu an çok üzgünüz. Görüşten çıktık. Dün açık görüşümüzü bugün gerçekleştirdik ama nerede? İzmir'de maalesef. Bu kadar uzak mesafeye gönderilmesinin hiçbir açıklaması yok. Bize zaten yapılan bir açıklama yok. Bir taraftan sağlık durumu açısından ben endişe ediyorum bir eş olarak. Yani hiçbir şey adaletle hukukla ilerlemiyor. Bilmiyorum. Ben şu an gerçekten çok üzgünüm. Eşimi de ruhsal olarak da hiç iyi görmedim. Umarım bu sürece en kısa zamanda atlatacağız. Herkesi vicdanen, tüm halkımızı vicdanen birlikte olmaya davet ediyorum. Zaten süreç tamamen siyasi ilerlediği için söyleyecek başka bir şey yok" dedi.

Çalık, "Sonuçta cezaevi şartları ister istemez sağlık ve ruhsal durumunu etkileyeceği için ben de bir eş olarak, bir anne olarak sağlığından endişe ediyorum. Çünkü bu tür şeyler bütün hastalıkların temeli zaten psikolojik sorunlara dayandığı için tetiklerse çok ciddi sorunlar yaşayabiliriz. O yüzden buna mahal vermeden umarım en kısa zamanda bu süre çözülür" ifadesini kullandı.