Murat Kekilli\'nin Annesi Hayatını Kaybetti

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ADANALI şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesi Sıdıka Kekilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun" ifadelerine yer verdi.

Hayranları, paylaşımın altına yorumlar yaparak ünlü şarkıcıya başsağlığı diledi.