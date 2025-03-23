Murat Ongun'dan İfadesinde Suçlamalara Yanıt - Son Dakika
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Murat Ongun'dan İfadesinde Suçlamalara Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İstanbul Adliyesi'nde verdiği ifadede hakkındaki tanık beyanlarını reddetti ve suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Ongun, gizli toplantı iddialarına yanıt verirken HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.

23.03.2025 03:50  Güncelleme: 04:56
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul Adliyesi'ndeki ifadesinde "gizli toplantı" yaptığına dair tanık beyanına ilişkin, "HTS kayıtları incelendiğinde toplu bir baz olmadığı görülecektir. Yine hakkımdaki tanık beyanlarından bir tanesinde bir reklam tabelası için kişiye baskı yaptığım, izin taleplerine olumsuz yanıt verdiğim iddia edilmektedir. İBB'nin reklam işleriyle ilgilenen birimleri vardır. Benim bu tür bireysel kişilerle ilgilenmem hem görev alanımda değildirh hem de buna benzer birçok şeye ayıracak vaktim yoktur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında bulunan Murat Ongun'un Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde verdiği ifade tamamlandı. Ongun, savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben örgüt üyesi olmadığımdan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Emniyette vermiş olduğu beyanları tekrar edeceğini belirten Ongun, Emrah Bağdatlı ile ilişkisini şöyle anlattı:

"Emrah Bağdatlı'yı 2008 yılından bu yana tanırım. Şirketi vardır. Seda Hoşel Kiraz'la şirket kurdular. 2013-2020 yılları arasında Emrah'la çok sık görüşmedim. Sonraki tarihlerde daha sık görüşmeye başladık ancak kendisine ihale vermem söz konusu değildir. Aynı zamanda aile dostlarımız olduğundan zaman zaman bu tür programlar yaparız. Kendisiyle ticari bir ilişkim yoktur.

Emrah Bağdatlı'nın iletişim koordinatörlüğünde bulunması... Ben göreve geldikten sonra bu birimde işi bilen insanlarla çalışmak istedim. Emrah da işi bilen bir insan olduğundan bana yardımcı olmak istedi. Herhangi bir maddi kazancı olmadı. Bu süreç yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Sonrasında iletişim koordinatörlüğüne sık gidip gelmeler olmamıştır."

"Konuşma dökümleri incelendiğinde firma ile alakalı olmadığım içerikten anlaşılacaktır"

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan, kendisine ait olduğu öne sürülen ses kayıtları dinletilen Ongun, "Hatırladığım kadarıyla 2019 yılına ait bir toplantıya aittir" dedi. Ongun, söz konusu ses kayıtlarına ilişkin şunları söyledi:

"Konuşma içeriğinde bana ait olan kısımlara dikkat edildiğinde Reklam İstanbul isimli firmaya yönelik eleştirimi belirtiyorum. Bana ait olan bir firmayı eleştirmem söz konusu değildir. Konuşma dökümleri incelendiğinde firma ile alakalı olmadığım içerikten anlaşılacaktır."

Tanık beyanlarında yer alan, 'Medya ve Kültür A.Ş'de söz sahibi olduğu' iddialarına Ongun, şöyle yanıt verdi:

"Dosyada isimleri geçen İlbak Holding, Subaşılar, BVA isimli firmalar ben göreve gelmeden önce Kültür A.Ş'den işler almışlardı. Kültür A.Ş'nin başında da Serdal Taşkın vardı. Ben o dönem Ekrem Başkan'a ihalelerle anılmak istemediğimi söyledim ve İlbakların bilboard ihalesine Medya A.Ş'nin uhdesinde olmasına rağmen Kültür A.Ş'ye devrini sağladım. Belirtilen işler Serdal Taşkın'ın Genel Müdürlüğü döneminde yapılmıştır, benimle bir alakası yoktur. Reklam ihalelerini organize ettiğim iddialarını kabul etmiyorum."

"HTS kayıtları incelendiğinde toplu bir baz olmadığı görülecektir"

Ongun, kendisine okutulan tanık beyanlarının kim tarafından verildiğini bilmediğini kaydederek, bu beyanların iftira olduğunu söyledi.

"Gizli toplantı" yaptığına ilişkin tanık beyanını reddeden Ongun, "HTS kayıtları incelendiğinde toplu bir baz olmadığı görülecektir. Yine hakkımdaki tanık beyanlarından bir tanesinde bir reklam tabelası için kişiye baskı yaptığım, izin taleplerine olumsuz yanıt verdiğim iddia edilmektedir. İBB'nin reklam işleriyle ilgilenen birimleri vardır. Benim bu tür bireysel kişilerle ilgilenmem hem görev alanımda değildir hem de buna benzer birçok şeye ayıracak vaktim yoktur. Dosyada yer alan tanık beyanları birbiriyle çelişmektedir. İlbaklar 2009-2019 yılları arasında bilboard işini almıştır. Daha sonra IBB meclis kararıyla 10 yıl daha uzatılmıştır. Uzatıldığı dönemde meclis çoğunluğu AK Parti'deydi ve oy birliğiyle karar çıktı. Bunun dışında almış oldukları bir iş yoktur" dedi.

Gazetecilere maddi destekte bulunduğuna ilişkin iddiların da doğru olmadığını aktaran Ongun, "Ben gazeteci kökenliyim. Böyle bir şeyi kendime yakıştırmam. İsimleri geçenlerden Soner Yalçın'ın maddi durumu çok iyidir. Kendisiyle 1996 yılından bu yana dostluğum vardır. Bu iddialar sosyal medyada zaman zaman paylaşılan şeylerdir ancak gerçek olmayan iddialardır" dedi.

Ongun, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Murat Ongun'dan İfadesinde Suçlamalara Yanıt - Son Dakika

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