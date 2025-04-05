Murat Yıldız'dan 16 Yıldır Süren Örnek Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Murat Yıldız'dan 16 Yıldır Süren Örnek Proje

Geniş Video İzle

Murat Yıldız, 'Sıfır Atık Sıfır Engelli' projesiyle 16 yılda 352 kişiye tekerlekli sandalye ulaştırdı.

05.04.2025 03:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekstil işçisinden örnek davranış

16 yıldır "Sıfır Atık Sıfır Engelli" projesiyle 352 kişiyi sevindirdi

KARABÜK - Karabük'te tekstil işçisi Murat Yıldız, 16 yıl önce başlattığı 'Sıfır Atık Sıfır Engelli' projesi çerçevesinde 333 tekerlekli sandalye ve 19 akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Karabük'te tekstil sektöründe çalışan evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız, 2001 yılında Tekirdağ'daki bir fabrikada geçirdiği iş kazasının ardından hayatını değiştiren bir projeye imza attı.

Fabrikanın çatısından düşerek ciddi şekilde yaralanan Yıldız, 5 ay süren tedavi sürecinin ardından yürümeye başlayabilse de, kazadan sonra konuşma zorluğu yaşamaya başladı.

Yıldız, memleketi Karabük'e dönerek tekstil fabrikasında çalışmaya devam etti. Burada, iş yerinin başlattığı mavi kapak toplama kampanyasını yönetmeye başlayan Yıldız, 2009 yılında "Sıfır Atık Sıfır Engelli" projesini başlattı. Bu proje çerçevesinde iş çıkışlarında ve hafta tatillerinde kentteki caddelere, sokaklara ve okul önlerine boş bidonlar yerleştirerek plastik kapak toplamaya başladı. Ayrıca, çeşitli iş yerlerinden eski elbise askılıkları, iplik bobinleri ve kırık araç tamponları gibi atık malzemeleri toplayarak ihtiyaç sahiplerine yardım etti.

Bugüne kadar, çevresindeki insanların desteğiyle 333 tekerlekli sandalye ve 19 akülü sandalye temin eden Yıldız, son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli Azra Kayalı'ya 19'uncu akülü sandalyeyi hediye etti.

Proje hakkında konuşan Yıldız, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Bize sadece dua edin diyoruz. Onlar da bol bol dua ediyorlar. Her biri de Allah razı olsun. Onların sevinci ve mutluluğu her şeye değer. Doğru yoldayız, doğru işi yapıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, ailesinin de projeye büyük destek verdiğini belirtti.

Murat Yıldız, insanların yardımlarıyla bugüne kadar pek çok engelliye ulaşarak onların hayatını kolaylaştırmayı başardığını söyledi.

Kaynak: İHA

Murat Yıldız, Engelliler, Karabük, Güncel, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Yıldız'dan 16 Yıldır Süren Örnek Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

22:10 Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
21:58 İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
21:01 Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
19:37 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
09:34 Araç sahiplerine çifte müjde Araç sahiplerine çifte müjde
09:22 Canlı yayında skandal VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı
09:18 Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
09:16 Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
09:10 Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
09:08 Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
09:03 Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
09:03 Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 04:05:03. #7.13#
SON DAKİKA: Murat Yıldız'dan 16 Yıldır Süren Örnek Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement