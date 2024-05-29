Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen 'Eğitim ve Öğretimin Tarihi' temalı sergi ilgi gördü - Son Dakika
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Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen 'Eğitim ve Öğretimin Tarihi' temalı sergi ilgi gördü

Muş\'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen \'Eğitim ve Öğretimin Tarihi\' temalı sergi ilgi gördü

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen 'Eğitim ve Öğretimin Tarihi' temalı sergi, ilçenin eğitim tarihiyle ilgili sunumlarla büyük ilgi gördü. Sergide, farklı dönemlere ait öğretim materyalleri, eski okul fotoğrafları, tarihi belgeler ve öğretmenlerin anıları yer aldı. Sergi, ilçenin zengin eğitim geçmişini yeni nesillere aktarmak ve geçmişteki başarıları hatırlatmak amacıyla düzenlendi.

29.05.2024 12:33
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Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "Eğitim ve Öğretimin Tarihi" temalı sergi ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Orta Okulu bahçesindeki sergide ilçenin eğitim tarihiyle ilgili sunum yapıldı.

Sergide, farklı dönemlere ait öğretim materyalleri, eski okul fotoğrafları, tarihi belgeler ve öğretmenlerin anıları yer aldı.

Serginin koordinatörü ve okul müdür yardımcısı Cihat Polat, tarihi Malazgirt ilçesinin eğitim ve öğretim tarihini tanıtmak istediklerini söyledi.

Polat, serginin ilçenin zengin eğitim geçmişini yeni nesillere aktarmak ve geçmişteki başarıları hatırlatmak için önemli olduğunu dile getirdi.

Sergide duygulu anlar yaşadığını ifade eden emekli öğretmen Vezir Gökdemir ise "Yıllar boyunca hizmet ettiğim bu ilçede, öğrencilerimle ve meslektaşlarımla yaşadığım anıları yeniden canlandırmak beni derinden etkiledi. Malazgirt'in eğitim tarihinde iz bırakmış olmak gurur verici." diye konuştu.

Kaynak: AA

Malazgirt, Muş, Kültür, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen 'Eğitim ve Öğretimin Tarihi' temalı sergi ilgi gördü - Son Dakika
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