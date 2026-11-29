Muş'ta iki araçta yapılan aramalarda 10 kilo 22 gram skunk ve 614 bin lira ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 10 kilo 22 gram skunk ve 614 bin lira ele geçirildi, araçlardaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, kabul etmek veya uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.