Muş'ta 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muş'ta, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, kent merkezinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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