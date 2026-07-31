Muş'ta 6 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde emniyet ekipleri 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Van'dan gelip Malazgirt üzerinden geçiş yapmak isteyen 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Göçmenlerin ve 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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