Muş'ta 6 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Van'dan gelip Malazgirt üzerinden geçiş yapmak isteyen 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Göçmenlerin ve 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.