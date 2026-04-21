Muş'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Muş'ta Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca "İlk ve Ortaokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi.

Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu Spor Salonu'nda 10 kategoride düzenlenen turnuvaya 45 öğrenci katıldı.

Kategorilerinde birinci olan öğrenciler, 5-7 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Türkiye finaline katılacak.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu İl Temsilcisi Sinem Kaşçi, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yetişmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Turnuvanın her yıl düzenlendiğini belirten Kaşçi, "Önce okullar kendi aralarında birincilerini seçiyor daha sonra il birincileri seçiliyor. En son 10 kategorideki turnuvada dereceye giren öğrencileri Türkiye finaline gönderiyoruz. Orada bizi temsil edecekler." dedi.