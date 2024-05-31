Muş'ta Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Filistinliler için Mevlit Okuttu - Son Dakika
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Muş'ta Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Filistinliler için Mevlit Okuttu

Muş\'ta Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Filistinliler için Mevlit Okuttu

Muş'ta Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için mevlit okuttu. Dernek üyeleri, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Dernek Başkanı Bedri Korkmaz, engelliler olarak Filistin halkının yanında durduklarını belirterek İsrail'in saldırılarını kınadı ve şehitler için dua ettiklerini söyledi.

31.05.2024 18:04
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Muş'ta Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğince, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için mevlit okutuldu.

Dernekte bir araya gelen üyeler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda konuşan Dernek Başkanı Bedri Korkmaz, engelliler olarak Filistin halkının yanında durduklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarını kınayan Korkmaz, "Dünyanın başına bela olan İsrail'i dünya izliyor. Bunu kabullenemiyoruz. Engelliler olarak İsrail'in saldırılarını lanetlemek için bir araya geldik ve şehitlerimize dua ettik." dedi.

Kaynak: AA

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