Muş'ta Gazze'ye Destek Protestosu - Son Dakika
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Muş'ta Gazze'ye Destek Protestosu

Muş\'ta Gazze\'ye Destek Protestosu

Peygamber Sevdalıları Vakfı, Muş'ta Gazze'ye destek için program düzenleyerek İsrail'e tepki gösterdi.

15.02.2025 16:47
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Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Gazze'ye destek açıklaması yapıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen programa katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsrail'e tepki gösterdi.

Vatandaşlar adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı üyesi Muhammet Enes Ünüvar, dünya tarihinde ender rastlanan zulümlere şahit olduklarını belirtti.

Kahraman ve mazlum bir milletin pervasızca yok edilmek istendiğini söyleyen Ünüvar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce bebek, çocuk, kadın ve sivili katlettiğini dile getirdi.

Gazze'nin kadın ve çocuk mezarlığına dönüştürüldüğünü ifade eden Ünüvar, şunları kaydetti:

"Gazze'de yüz binlerce konut yıkıldı, 2 milyon insan zorla yerinden edildi. Evleri barkları yıkılan bir halkın çilesine tüm dünya seyirci kalmaktadır. İnsanlığın bittiği noktadayız. Zalimlerin zulmüne karşı 2 milyarlık İslam alemi sessiz kalmaya devam etmektedir. 8 milyarlık insanlık alemi bu zulme karşı kör, sağır ve dilsiz kalmaktadır. Mazlum bir halk, kıtlık, açlık, susuzluk, ilaçsızlık ve çaresizlik içerisinde yok edilmek istenmektedir. Gazze'deki su kaynaklarının ve fırınların yüzde 90'ı tahrip olmuştur. Temiz su kaynaklarına ulaşmak neredeyse mümkün değildir. ABD Başkanı, Gazze'yi satın almaktan bahsediyor. Bölgedeki sorunun ancak bu yolla çözüleceğini söylemektedir. Biz buradan sorunun çözüm yöntemini açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Eğer bu sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesini istiyorsan, Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonist işgalcilerin tamamını Filistin'den çıkar ve Amerika'da onlara vereceğin topraklara yerleştir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Vakıf, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Gazze'ye Destek Protestosu - Son Dakika

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