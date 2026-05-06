Muş'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

06.05.2026 20:50
Muş'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kaçakçı tutuklandı.

Muş'ta düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespiti yapılan bir aracı uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde 8 yabancı uyrukluyu yakaladı, sürücüyü de gözaltına aldı.

Olayla ilgili hastane kavşağında durdurulan başka bir aracın sürücüsü de ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
