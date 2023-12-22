 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'ta Havalimanı Yolunda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta Havalimanı Yolunda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, havalimanı yolunda başlattıkları aydınlatma çalışmalarını tamamladı. VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, yapılan çalışmanın trafik kazaları riskini azalttığını belirtti. Havalimanı yolunda bulunan kavşaklar ve okul geçişlerinin olduğu alanlarda aydınlatma çalışması gerçekleştirildi ve köy grup yollarının geçişleri daha güvenli hale getirildi. Diğer kavşaklarda da çalışmalar devam ediyor.

Muş\'ta Havalimanı Yolunda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı
22.12.2023 - 19:55,
Abone Ol

Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, havalimanı yolunda başlattıkları aydınlatma çalışmalarını tamamlandı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, havalimanı yolunda yürütülen çalışmayla trafik kazaları riskini azalttıklarını söyledi.

Elektrik dağıtımının yanı sıra cadde ve sokakların aydınlatılması işlerini yaptıklarını anlatan Coşar, "Havalimanı yolunda bulunan kavşaklar ve okul geçişlerin olduğu alanlarda aydınlatma çalışması ekiplerimizce gerçekleştirildi. Bu sayede havalimanın güzergahında bulunan köy gurup yollarının geçişleri aydınlatılarak daha güvenli hale getirildi. Diğer kavşaklarda da çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Van Gölü, Muş, Güvenlik, Yerel Haberler, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Havalimanı Yolunda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika


20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

Son Dakika
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Havalimanı Yolunda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement