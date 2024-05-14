Muş'ta Kar Yağışı Yolu Ulaşıma Kapattı - Son Dakika
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Muş'ta Kar Yağışı Yolu Ulaşıma Kapattı

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımın aksamasına neden oldu. Çavuştepe mevkiindeki Üçevler grup köy yolunun belirli bölümleri kapanırken, yolda kalan araçlar kısa sürede kurtarıldı. Minibüs ise kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda kaldı. İl özel idaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı ve yol kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

14.05.2024 00:06
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Mayıs ayında etkili olan kar yağışı yolu ulaşıma kapattı

MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiindeki Üçevler grup köy yolunun belirli bölümleri ulaşıma kapanırken, yolda kalan araçlar ise kısa sürede kurtarıldı. Köyden Muş'a gelmek için yola çıkan ve içerisinde 6 kişi bulunan minibüs ise kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine il özel idaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp minibüsün yoluna devam etmesini sağladı. Yapılan çalışmalarla yol kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Kar Yağışı Yolu Ulaşıma Kapattı - Son Dakika

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