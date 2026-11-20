Muş'ta şüphelinin aracında 389 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Muş il merkezinde bir şüphelinin aracında 8 parça halinde 389 gram sentetik uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Muş'ta bir araçta yapılan aramada 389 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda il merkezinde şüphelinin aracında yapılan aramada, 8 parça halinde 389 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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